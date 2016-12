Detectan fallas en propuesta de SEP para modelo educativo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los participantes en los foros de consulta sobre el nuevo modelo educativo criticaron la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transformar el sistema educativo.Los resultados de las consultas públicas arrojaron que el nuevo modelo educativo que propuso la SEP tiene inconsistencias como la falta de un cronograma y plan de ruta con objetivos específicos, no toma en cuenta las necesidades de infraestructura educativa en las escuelas, presta atención insuficiente a las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país y no demuestra que haya una disminución en la carga de contenidos para profundizar en los aprendizajes.Durante la presentación, Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, destacó la transparencia del proceso de consulta sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria.Dijo que el modelo “será de todos los mexicanos, y no sólo un planteamiento del gobierno” y remarcó la “apertura” y “transparencia” del mismo.Maestros, padres de familia y expertos que participaron en las consultas del nuevo modelo educativo y la propuesta pedagógica para el sistema nacional cuestionaron que sea posible implementar la propuesta del gobierno federal a partir del ciclo escolar 2018-2019, porque no existe un plan de ruta.“Algunos otros lo ven como un indicio de insuficiente realismo, demasiada ambición, demasiado lejos cuando no estamos tomando en cuenta las condiciones completas que prevalecen en el país”, señaló Blanca Heredia, académica del CIDE, quien dirigió los esfuerzos para esquematizar los resultados.Otra de las preocupaciones es que el marco temporal planteado para concretar el modelo en los próximos dos años, sea insuficiente para concluir los pendientes: construir el modelo educativo definitivo, diseñar y adecuar los libros de texto gratuitos, capacitar a docentes y autoridades escolares, e implementar el modelo educativo en todos los planteles de educación obligatoria del país.Consideraron que la propuesta educativa no toma suficientemente en cuenta la diversidad de contextos educativos, como las escuelas multigrado, de educación indígena, y los sistemas de telesecundaria, y telebachilleratos con necesidades particulares.Se mostraron de acuerdo con la intención de disminuir la carga de contenidos y profundizar en la calidad de los aprendizajes, pero no identificaron esa disminución en la propuesta.Dentro de lo positivo, los participantes mostraron su aceptación y valoración de los objetivos generales, disposición para trabajar conjuntamente con las autoridades, aprobación de los principios éticos, valores humanos, inclusión, justicia, respeto por la diversidad y por el medio ambiente que contiene el modelo.Reconocieron la propuesta de quitar carga administrativa a las escuelas e hicieron un llamado para que se implemente a la brevedad posible.Las principales exigencias de los participantes fueron cuatro: mayor consistencia entre los tres documentos que componen el nuevo sistema pedagógico de la nación: Los fines de la educación, modelo educativo y propuesta curricular en la Educación Básica y Media Superior.Demandaron más referencias teóricas de soporte o mayor bibliografía; conocer el diagnóstico de la SEP sobre las reformas educativas anteriores, y más información sobre los ajustes que tendrán que hacer las autoridades locales y nacionales para la implementación del nuevo modelo.En la discusión y debate sobre el nuevo modelo y el planteamiento pedagógico que comenzará a implementar la SEP a partir del ciclo 2018-2019, se reunieron 298 mil 265 comentarios, participaron más de 230 mil personas y 30 mil colectivos docentes entre consejos técnicos escolares de educación básica y academias de docentes de educación media superior.Durante un taller previo, las investigadoras del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE), Ana Razo e Itzel Cabrero explicaron que la consulta del modelo que hizo mediante la plataforma web fue diseñada por la SEP y participaron más de 50 mil personas.En las críticas a esta plataforma destacan que la SEP no implementó los candados suficientes.