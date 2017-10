Liberarán a Javier Garfio, ex funcionario de César Duarte

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

El ex secretario de Obras Públicas de César Duarte, Javier Garfio Pacheco, quedará en libertad en las próximas horas, luego de que se le concedió el beneficio de compurgar en libertad la sentencia de tres años que se le había impuesto el viernes pasado tras declararse culpable del delito de Peculado.



El también ex alcalde de esta capital deberá pagar 328 millones de pesos, monto que desvió cuando fue integrante del gabinete duartista.



"El juez de Control lo condenó a una pena de tres años de prisión, al pago de reparación del daño por 328 millones 689 mil 665 pesos, una multa de 435 mil 515 pesos y la inhabilitación durante tres años para obtener y ocupar cargos, comisiones o empleos de carácter público.



El juez de Control le concedió el beneficio de la condena condicional, de manera que Javier Garfio Pacheco obtiene la libertad, pero no de manera absoluta porque dicho beneficio le puede ser revocado si incumple con las condiciones que le impusieron", señaló un comunicado del Consejo de la Judicatura.



Además deberá acudir cada lunes a presentarse ante la Fiscalía, tener un empleo lícito, y abstenerse de "molestar" a las demás partes involucradas en el proceso penal, y solicitar autorización para salir de la ciudad o cambiar de domicilio.



Garfio estaba acusado de haber desviado 328 millones de pesos, "las investigaciones demostraron que el ahora sentenciado participó en hechos ocurridos el año 2012, cuando se desempeñó como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y autorizó la venta de 16 terrenos ubicados en La Labor de Terrazas, destinados para la construcción de viviendas populares.



Terrenos con una superficie de un 1 millón 906 mil 750.509 metros cuadrados que le fueron vendidos a la empresa particular Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V., por un monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos", informó el Ministerio Público en la acusación.



El pasado viernes en un procedimiento abreviado se declaró culpable de los hechos, y en ese momento recibió una sentencia de tres años de prisión, sin embargo, de acuerdo con el Código Penal vigente al ser una pena menor a cinco años la enfrentará en libertad.