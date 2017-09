Alertan por falsos mensajes que prometen ayuda del Fonden

(GH)

Por redes sociales se ha difundido información falsa pidiendo a dueños de inmuebles dañados que entreguen documentación con el propósito de recibir recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).La Secretaría de Gobernación hace un llamado a todos los ciudadanos para que no entreguen documentación ni datos personales a quienes se los soliciten con tal fin.Las personas en lo individual no requieren hacer ningún trámite directo ante el Fonden, pues este Fondo no opera a través de personas particulares, sino mediante las dependencias de los gobiernos federales y estatales.El mecanismo de operación del Fonden establecido por la ley se puede consultar en: https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-fondenSe hace, una vez más, un enérgico llamado a no desinformar a la ciudadanía ni propagar información falsa.En este momento de emergencia es importante ignorar los rumores y consultar fuentes oficiales para verificar la información.