Cambian de prisión a Roberto Borge en Panamá por riesgo de fuga

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, pendiente de extradición a México por acusaciones de presunta corrupción, fue trasladado de prisión por riesgo de fuga, confirmó este viernes uno de sus abogados.



Borge se encontraba detenido en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, donde también estuvo encarcelado el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega.



Ahora Borge fue trasladado a la sede principal de la Policía Nacional en la capital panameña, según dijo a la AFP Carlos Carrillo, uno de los abogados del ex gobernador.



Carrillo contó que la defensa sospecha que el traslado se produce tras varias denuncias contra ese penal por presuntamente filtrar fotos del exfuncionario mexicano durante su estancia en la cárcel.



"Lamentamos que al señor Borge le hayan violado sus derechos en la cárcel al haberse publicado fotos de él detenido y recibiendo visitas, así como del libro de registro de las personas autorizadas para verlo. Es al único preso en Panamá que le ha sucedido", dijo Carrillo.



"Ante las denuncias que presentamos ahora han aparecido fuentes que justifican a la policía un supuesto plan de fuga" y "sin haberlo atendido por especialistas médicos de sus afecciones" tras su detención, añadió Carrillo.



El jueves, durante una audiencia en el Tribunal de Apelaciones, donde Borge fue fuertemente custodiado por policías encapuchados con armas automáticas, el fiscal José Antonio Candanedo pidió el traslado del ex funcionario.



El fiscal adujo que la Cancillería panameña, en base a informes de inteligencia, temía que se fugara.



"Existe un riesgo de fuga del señor Borge", afirmó Candanedo sin dar más detalles.



En la audiencia la defensa del exgobernador mexicano, quien dice ganar unos 16 mil dólares mensuales, solicitó sin éxito medidas distintas a la detención.



Borge, de 37 años, fue detenido el 4 de junio en Panamá cuando trataba de tomar un vuelo a París. Esta semana la cancillería panameña aprobó su extradición a México, donde enfrenta cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.



Sin embargo, sus abogados ya anunciaron que apelarán la decisión.