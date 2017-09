...Y resultó que Frida no existía

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya no hay más niños por rescatar bajo los escombros del Colegio Rébsamen, informó el subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán.



“Hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida y tenemos un total de 19 niños que perdieron la vida, así como 6 adultos, incluyendo la persona femenina que el día de hoy pudimos extraer su cuerpo”, dijo.



Sarmiento Beltrán aclaró que no existió en ese punto una menor llamada Frida Sofía atrapada.



“Queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión y creemos, no creemos, estamos seguros que no fue una realidad.



“Se corroboró con Educación Pública, con la Delegación y con la escuela, y están todos los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en hospitales, y otros están su casa”, afirmó.



Cerca de las 2:00 horas de este jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, de unos 58 años, de entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen.