CIUDAD DE MÉXICO(GH)

“Yo soy civil, no represento a nadie, lo único que quiero es sacar a todos y no nos vamos a ir hasta que salgan todos”, declaró el voluntario Duncan, quien desde hace dos días trabaja en la colonia Obrera, removiendo escombros de una fábrica que se derrumbó en donde quedaron decenas de personas atrapadas.El primer día, según cifras de los mismos voluntarios, rescataron a 18 personas; la noche del 20 de septiembre a otras dos más y seguían tratando de llegar con una mujer de origen coreano que estaba atrapada dentro de su vehículo.Inclusive llevaron un traductor para poder comunicarse con ella.Duncan, quien es sicólogo de profesión, aseguró que rompen en llanto cada vez que salen de dentro de los escombros personas vivas luego de horas de esfuerzo.En estos momentos consideró que todas las personas deben pensar que dicha situación le pudo haber pasado a su madre o algún familiar cercano.Al parecer en el sitio hay 26 personas atrapadas pero no saben cuántas siguen con vida.Agregó que la esperanza no debe morir, ya que en el terremoto de 1985, 17 días después del acontecimiento rescataron a un bebé.Por último, pidió brigadistas o voluntarios en las noches, ya que muchos se cansan después de “picar piedra” durante todo el día.El sitio era fuertemente resguardado por elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, y aunque en repetidas ocasiones medios de comunicación intentaron ingresar al lugar de los hechos, se nos fue negada la entrada.Inclusive cuandotrató de grabar un video en vivo, personas que se identificaron como “brigadistas voluntarios” exigieron que se detuviera la grabación o de lo contrario echarían cubetas de agua helada para que nos retiráramos.