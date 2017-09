Cachanillas ofrecen sus manos

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

“No se tiene un registro claro, muchas de ellas estaban en situación irregular y no hay un dato claro de cuántas mujeres hay adentro”, expresó.

“Aquí han sobrado manos, se han hecho incluso relevos cada ciertas horas y con los víveres está cubierto hasta el momento”, expresó.

“Lo que me sorprende es que se le dio tanta importancia en el resto del País y acá ahorita hay mucha solidaridad”, puntualizó.

El sismo del pasado martes 19 de septiembre representó para los cachanillas Mayra Zamaniego e Iván Martínez la oportunidad de salir y ayudar a la gente.Residentes de la Ciudad de México pero originarios de Mexicali, Baja California, ambos se sumaron desde el primer momento a los trabajos de rescate y salieron a las calles a brindar sus manos como herramienta para aquellos más necesitados.Zamaniego, quien reside en la capital del País desde hace tres años, se encontraba laborando cuando se vino el sismo que tomó a todos por sorpresa pues, a diferencia con el ocurrido el 7 de septiembre pasado, en esta ocasión no se activó a tiempo la alarma sísmica.“Salimos a la calle y había mucha incertidumbre justo porque no hubo una alerta previa”, señaló.El edificio en el que labora ubicado en la colonia Narvarte no sufrió daños pero una edificación cercana se desquebrajó, por lo que al parecer tendrá que ser demolido.En ambos casos lograron comunicarse con sus familiares a través del WhatsApp antes que les llegara la noticia “catastrófica”.Actualmente ayuda para rescatar a decenas de mujeres migrantes atrapadas en una fábrica textil en avenida Chimalpopoca.Cuestionada sobre por qué salir a ayudar, respondió que si hubiera ocurrido en Mexicali o en otro punto del País, la idea justa es salir de forma solidaria.“Nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó hace un par de años en Mexicali con el sismo de 7.2”, dijo.Consideró que a raíz de lo ocurrido hace 32 años con el sismo de 1985 la Ciudad de México está más organizada, situación que hizo falta en la capital del Estado.Recordó que cada persona trataba de cuidarse por sí sola y no había organización en los trabajos.Pidió al Gobierno no meter maquinaria pesada en los diferentes puntos de edificios desplomados ya que sería una “sentencia de muerte” para aquellas personas que siguen atrapadas.Además agregó que la ciudadanía debe respaldar propuestas como que se retire los recursos públicos para las campañas de los partidos políticos para el 2018, y ese dinero sea destinado en recuperar zonas de desastre.Para Martínez, quien es originario del Valle de Mexicali y estudia una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sufrieron junto con vecinos minutos de temor cuando ocurrió el sismo ante la posible caída de un edificio.“Buscamos comunicarnos con la gente cercana para saber si estaba bien, en ese momento no había transporte”, señaló.Lo más humano que tenemos, aseguró, es preocuparse por los demás ya que hay personas que han perdido familiares y sus hogares.