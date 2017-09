Los cuatro olores que detecta un perro rescatista

CIUDAD DE MÉXICO()

"Oporto" es un perro binomio del Ejército, desde el pasado martes 19 de septiembre, cuando la Ciudad de México colapsó por un sismo de 7.1 grados.



Tiene cinco años, en el edificio 286 de Álvaro Obregón en la colonia Roma, ha logrado seis marcajes, algunos de ellos ha tenido éxito, otros lamentablemente no, dice su manejador, Jonathan.



Es un pastor belga, entrenado para detectar cuatro tipo de olores: El ahogado, hueso quemado, el putrefacto (sin vida), y el estresado, es decir, un cuerpo con vida.



APOYO INVALUABLE



"Oporto" le ha dicho a los topos en este día que hay cuerpos, él no sabe si con vida o no, él sólo rasca, ladra, avisa.



Ahora duerme, se encuentra descansando, tiene derecho a descansar por un hora, porque a la siguiente le toca trabajar, lo acompañan cinco perros más, todos venían de Xochimilco, donde también les tocó trabajar.



Ayer, "Oporto" estuvo en el colegio Enrique Rébsamen, le tocó auxiliar en la búsqueda de cuerpos.



Lo triste, dice Johnatan, es que en donde hizo marcajes nadie salió con vida.