Sobrecargo que denunció acoso en Interjet deja la empresa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karen Isabel Rodríguez Otero, la sobrecargo de Interjet que hace algunas semanas denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un capitán, terminó su relación laboral con la aerolínea.



En un video publicado en Facebook, la sobrecargo anunció que terminó su relación laboral con Interjet porque es lo mejor para ella.



“En torno a mi salida de la empresa, quiero aclarar y para mí es muy importante recalcar que se me liquidó conforme a la ley, no más no menos”.







“Puedo decir que reconozco la apertura de la empresa para el cierre de esta etapa”, dijo.



Sobre la denuncia de acoso por parte del capitán Daniel Vázquez comentó que no recibió ninguna actualización ni comentarios adicionales sobre las investigaciones que se iban a hacer respecto a cada uno de los involucrados.



“Confío en que se haga justicia y dejo en manos de Interjet y en la conciencia de cada uno de los involucrados la responsabilidad de sus acciones”, indicó.



La sobrecargo destacó que no todos los capitanes y sobrecargos son iguales ya que durante su etapa en Interjet tuvo la oportunidad de volar con gente increíble de quien aprendió mucho y con quien compartió experiencias maravillosas.



Karen Isabel espera que su caso no sea en vano y sirva de inspiración para que otras personas alcen la voz y la injusticia no permanezca en la sociedad.