México depende más de los turistas de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde hace siete años, México no dependía tanto del turismo de Estados Unidos como ahora, de modo que es más susceptible a las políticas que puede aplicar la administración del presidente Donald Trump.



El turismo en el País atraviesa por el mejor momento de su historia, el cual depende más de 80% del gasto de los mexicanos, mientras el resto de los extranjeros. Sin embargo, los visitantes internacionales han aumentado su gasto a mayor ritmo que los viajeros nacionales en los últimos años, de ahí su importancia en el desarrollo de las comunidades que visitan.



La mitad de los extranjeros que ingresó a México llegó por avión, una suma de 9 millones 406 mil en la primera mitad de este año, de la cual 5 millones 560 mil eran de nacionalidad estadounidense, lo que equivale a 59.1% del total.



Se trata de la mayor participación de Estados Unidos desde 2010 para un primer semestre, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). México es el principal destino de los turistas de Estados Unidos, tras captar 18% de los estadounidenses que salieron de su país en 2016, la mayor cuota en la historia.



A principios de este año el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, puso como meta que los visitantes estadounidenses no representaran más de 50% de los extranjeros que arriban a México por avión, para así evitar ser excesivamente dependientes de Estados Unidos ante la llegada de Trump.



Por su parte, el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, expuso que hay una condición geográfica que priva al turismo de otros mercados, la cual consiste en que 80% de los viajeros internacionales se dan dentro de la misma región, debido a costos, tiempo de traslado, entre otros factores.



El presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Cotal), Armando Bojórquez, opinó que la estrategia de promoción turística de México en el extranjero debe dar un giro radical, pues continúa enfocada en la Unión Americana.



Comentó que los estadounidenses siguen llegando a México porque valoran más las recomendaciones de sus compatriotas que los comentarios del presidente Trump.



"Afortunadamente los estadounidenses hablan bien de su experiencia en México, debido a los buenos servicios turísticos, de modo que regresan satisfechos y contentos de su estadía en el país", dijo.



Sin embargo, consideró que el gobierno debe destinar más recursos de promoción para atraer turistas de América Latina, con el objetivo de diversificar mercados. Recalcó que los turistas sudamericanos tienen una estadía promedio de siete noches en México, mientras la media de los estadounidenses es de cinco.



El país recibió un millón 184 mil viajeros latinos en el primer semestre de este año, lo que equivale a 12.6% del total de extranjeros que arribó a México, según cifras de la Segob. Es una participación sin precedentes que convierte a América Latina en el segundo mercado más importante para el turismo en México, sólo después de Norteamérica.



Bojórquez comentó que pueden llegar más latinos a México si hay facilidades migratorias para otras nacionalidades, como la boliviana y salvadoreña, las cuales aún requieren visa para entrar al País.



Expuso que además de la eliminación del visado, los latinos visitan más el país porque la administración de Trump impuso más restricciones para que obtengan visa, lo que impide que visiten Estados Unidos.



El presidente de la Cotal destacó que los latinos no sólo llegan a México por sol y playa, sino también por el turismo cultural y religioso, pues los sudamericanos son muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Comentó que la mayoría de los latinos salen del establecimiento donde se hospedan para demandar otros servicios turísticos, lo que aumenta la derrama económica en el destino, mientras los estadounidenses y canadienses se suelen internar en el hotel todo incluido para no salir.



México es la segunda nación más visitada del continente, sólo después de Estados Unidos, según la Organización Mundial de Turismo.