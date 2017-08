No seré candidato eterno; o Palacio o el retiro: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no será candidato presidencial "eternamente".



Al acudir como invitado a la reunión plenaria de la bancada de diputados federales de Morena, el tabasqueño les aseguró que él se aplicará "a fondo" para ganar la Presidencia de la República en 2018, pues en este tema sólo hay dos opciones: "Palacio [Nacional] o Palenque".



"Pero no voy a ser candidato eternamente. Es a Palacio para aplicarnos a fondo seis años para transformar al país, o a Palenque [donde se ubica su quinta llamada La Chingada], dijo ante los legisladores, lo que le valió el aplauso.



En el encuentro privado, aseguró ante la coordinadora de la bancada de diputados de Morena, Rocío Nahle, y la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, que en sus intentonas por ser presidente de México ya no habrá una cuarta ni quinta vez. "La tercera es la vencida".



De acuerdo con el líder de Morena, la lucha es por transformar al país, no por cargos. "No se nos puede ir la vida en una candidatura, lo más importante es hacer historia".



Indicó que si el pueblo no opta por Morena en 2018, implicará que "no pudimos vencer a la mafia del poder" y que entonces su deber será quedar satisfechos por lo hecho.



Pidió a los diputados fortalecer la estructura para lograr el cambio pacífico, ante la "guerra sucia" del gobierno y la compra de votos.



Respecto a que el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que no se suman al tabasqueño, López Obrador le reviró que todo partido que no se una a su proyecto es porque están al servicio de "la mafia del poder "y no quieren un cambio.



La bancada de Morena definió como prioridad para el próximo periodo ordinario defender el presupuesto que reciban los municipios ganados el 4 de junio y dio la bienvenida a seis diputados del PRD, con lo que pasó de 39 a 45 legisladores.