Quitarían contratos a empresas de Paso Exprés de inhabilitarlas: SFP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al acudir a una reunión de trabajo ante legisladores, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, advirtió que si la Secretaría de la Función Pública (SFP) determina inhabilitar a las empresas Aldesa y Epccor, constructoras del Paso Exprés, les retirará los contratos que tengan en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



"Efectivamente hay obras asignadas para Epccor y Aldesa para el Nuevo Aeropuerto, estaremos esperando la decisión de la SFP para que si se determina el error que pudieron haber cometido las empresas en este caso en el kilómetro 93.8 (del Paso Exprés de Cuernavaca), será ella la que determine si surge una inhabilitación para otros contrato".



Ante los cuestionamientos del senador David Monreal (PT), Ruiz Esparza señaló que ellos acatarán y estarán de acuerdo con lo que disponga la SFP sobre este tema. "Si las empresas continúan habilitadas tendremos que respetarlo, si las empresas son inhabilitadas tendremos que respetarnos y sumarnos a esa determinación".



Detalló que Aldesa tiene un total de 28 contratos, 13 de aquellos en la pasada administración por un aproximado de mil 876 millones de pesos; mientras el 15 restante en la actual administración federal con un total de 2 mil 881 millones de pesos.



En tanto, la empresa Epccor se adjudicó cuatro contratos en la actual administración con un monto superior a los 900 millones de pesos.



La diputada Minerva Hernández del Partido Acción Nacional (PAN) criticó severamente que en el informe sobre el socavón que se abrió en el Paso Exprés señala varios responsables, pero elude mencionar la responsabilidad de Ruiz Esparza y sus colaboradores en la tragedia que cobró la vida de dos personas.



-"¿No va a presentar su renuncia, señor secretario, por un tema de ética política?", preguntó la legisladora.



Ruiz Esparza respondió a la legisladora que no se trata de un "sacrificio político", sino de que haya culpables directos y responsables del socavón.



"Que haya un culpable... no que haya un sacrificio político. He dado la cara en todo momento, sin tratar de culpar a nadie. Yo asumí la responsabilidad, si hay una gente que asumió la responsabilidad es su servidor. Estoy obligado a que se deslinden y finquen responsabilidades y que se vaya a las últimas consecuencias", expresó.