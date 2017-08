Comparece Ruiz Esparza ante el Congreso por Paso Exprés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT), Gerardo Ruiz Esparza, comparece ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.



El funcionario explicará los hechos registrados el pasado 12 de Julio en el kilómetro 93.8 del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.



Al inicio de la reunión Ruiz Esparza dijo a legisladores que no se han repartido culpas ni señalado responsables.



Aunque señaló que el informes de los peritos independientes señalan que hay posibles responsabilidades de diversos actores, como el que el consorcio constructor que no construyó un embovedado de la alcantarilla, una de las causas que provocó el hundimiento.



Así como no haberse hecho la recolección de basura que pasa por el río debajo de Paso Exprés y el taponamiento de la alcantarilla de basura que llegó al terraplén de la carretera lo que provocó su reblandecimiento.



Dijo que su trabajo es llegar hasta las “últimas consecuencias y que no haya impunidad”.



Al comenzar con la reunión de trabajo el presidente de la tercera Comisión Ernesto Cordero (PAN) dijo que había más de 15 puntos de acuerdo por escuchar de viva voz el informe sobre el socavón por parte del titular de SCT.



Al inicio de la reunión la diputada Rocío Nahle, de Morena, expresó su rechazo con el formato de la reunión no se permite que las bancadas fijen postura al término de la misma.