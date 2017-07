Javier Duarte continuará su proceso en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, permanecerá durante todo su juicio en el Reclusorio Norte, donde actualmente se encuentra recluido.



Esta noche fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.



El juez que lleva el caso afirmó que el ex mandatario no puede pasar más de dos años sujeto a proceso sin ser sentenciado.



Durante la audiencia, Marco del Toro, abogado de Duarte adelantó que apelará la sentencia del juez.



El juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Norte, señaló que esto no implica una sentencia condenatoria sino que a su juicio existen elementos suficientes para suponer su participación en ambos delitos.



"El Ministerio Público ha destacado datos novedosos que yo no conocí en diligencias anteriores pero sirven ahora para normar mi decisión.



"Los argumentos y datos de prueba presentados por el Ministerio Público son aptos y bastantes porque constituyen indicios razonables que permiten suponer su participación en delincuencia organizada, como autor material y operaciones con recursos de procedencia ilícita", dijo.



De ser encontrado culpable, Duarte podría enfrentar una pena máxima de 10 años por lavado de dinero y hasta 40 años más por delincuencia organizada.