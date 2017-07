Afirma PGR que Javier Duarte fue vinculado a proceso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El día de hoy #PGR, a través del Ministerio Público de la Federación, logra la vinculación a proceso de JDDO pic.twitter.com/FnKp57IX9e — PGR México (@PGR_mx) 23 de julio de 2017

Mediante un tuit, la Procuraduría General de la República informa que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quedó vinculado a proceso. Se refiere a él como JDDO (Javier Duarte de Ochoa).La dependencia aún no informa por cuáles delitos. La audiencia, al tiempo en que fue emitido el tuit, aún no terminaba.El exfuncionario tuvo esta tarde su segunda audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Se le acusa de lavado y de delincuencia organizada