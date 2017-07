Yunes testificará ante PGR por caso Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó llamarlo como testigo en el caso contra Javier Duarte de Ochoa.



"Estoy listo, tengo toda la información, la he tenido desde siempre y estoy integrando debidamente las carpetas y las entregaré a la PGR", dijo al ser entrevistado en un recorrido en la Feria del Libro Infantil y Juvenil.



El mandatario acotó que el tiempo en el que será convocado a testificar dependerá del juez, una vez que sea vinculado a proceso el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.



"Como lo dije en mi intervención, aportaré todas las pruebas en mi poder para contribuir a la justicia y se sancione severamente a quien ha hecho tanto daño a los veracruzanos y exigir la devolución de los recursos".



El pasado jueves, Yunes Linares advirtió que no van a permitir que "por una triquiñuela ilegal" pueda quedar en libertad Javier Duarte de Ochoa y anunció que presentará a la PGR videos con confesiones de socios del ex mandatario que consiguió cuando los obligó a devolver bienes.