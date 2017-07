Detenidos por narcobloqueos pasarían seis años en prisión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las 16 personas, entre ellos un menor y una mujer, que fueron detenidas por el incendio de cuatro vehículos y el bloqueo de vialidades después de que el presunto líder criminal Felipe de Jesús Pérez Luna fue abatido por personal de la Marina, enfrentan cargos por los delitos de ataques a las vías de comunicación agravado, delitos contra la salud, daño a la propiedad y posesión de objetos aptos para agredir; podrían pasar en prisión hasta seis años.



El procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, informó que cinco de los capturados cuentan con antecedentes penales, uno de ellos, en abril del 2010, por robo; el segundo, en junio de 2011, por robo a casa habitación; el tercero, en abril de 2012, por daño en propiedad ajena; el cuarto, en junio de 2015, por robo a casa habitación, y el quinto, con dos ingresos por hurto, uno en 2004 y otro en 2010.



El funcionario informó que los detenidos serán ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en el caso de los hombres, al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, en el caso de la mujer, mientras que del menor no dio detalles.



Por lo que respecta a la portación de arma de fuego, Garrido Osorio informó que se efectuará el desglose respectivo a la Procuraduría General de la República.



El procurador capitalino detalló que no se trata de un cártel, sino de una banda delictiva muy grande y que de 2016 a la fecha se han realizado cerca de 2 mil detenciones de integrantes de esta banda.



"Hablamos de una banda de delincuentes que hemos estado desarticulando permanentemente y que se dedica al narcomenudeo en específico y que nosotros seguimos trabajando de manera coordinada", destacó.



Marinos resguardan centro. El Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la Colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, fue blindado por elementos de la Marina-Armada de México mientras se realizaba la necropsia a los ocho cuerpos de los integrantes del Cártel de Tláhuac, que fueron abatidos el jueves.



Los restos arribaron al instituto para que los médicos forenses apoyaran en las diligencias y cerca de las 14:00 horas fuentes del Tribunal Superior de Justicia informaron que se concluyó satisfactoriamente con el procedimiento forense en los ocho cuerpos; sin embargo, el diagnóstico final fue reservado para las autoridades federales.



Los restos no serán entregados a los familiares, en caso de que los reclamaran, sino que la entrega de los cuerpos está a disposición del Ministerio Público, el cual podría solicitar que los restos permanezcan en el instituto para su conservación o podría ordenar su traslado a otro lugar.