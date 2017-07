Ex alcalde confiesa que mandó golpear a periodista; queda libre

GUANAJUATO, Gto(SUN)

Acusan a exalcalde Enrique Benjamín Solís Arzola (PRI) de ordenar atacar a Karla Silva https://t.co/maokvwm0Aj pic.twitter.com/r6zhyEOUgS — 🐧 (@ontobelli) 2 de abril de 2016

La Jueza penal María Eugenia Chávez otorgó la libertad al ex alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, luego de que confesara ser culpable del ataque a la periodista Karla Janeth Silva el 4 septiembre de 2014.En una audiencia de juicio abreviado el ex edil aceptó haber dado instrucciones a su entonces director de Policía Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero, para que contratara personas que golpearan y amenazaran a la reportera Karla Silva por las críticas que hacía en sus notas periodísticas.La jueza lo sentenció a dos años de prisión por los delitos de lesiones dolosas y amenazas en agravio de la comunicadora y de su asistente Adriana, al pago de la reparación del daño, lo inhabilitó para ocupar un cargo público por un periodo de 2 años, y le impuso una multa económica.El ex edil ofreció una disculpa a las víctimas y en la misma audiencia, este viernes, la jueza concedió la libertad con el pago de una multa de 3 mil 507 pesos, que le abrió las puertas del Cereso de Irapuato a donde ingresó el 11 de marzo de 2016.Con la sentencia de Solís Arzola se cierra el proceso penal del caso Karla Silva, en el que se dictaron sentencias condenatorias a seis coautores, entre ellos el ex edil.El abogado Javier Cruz Angulo Nobara, director de la Clínica de Interés Público del CIDE, destacó que el proceso penal triunfó y fue ejemplar porque se logró saber la verdad. Hoy sabemos que Enrique Benjamín Arzola ordenó mandar callar a Karla; "podemos saber que el motivo o el móvil que tuvo Benjamín Enrique Solís Arzola fue coartar la libertad de expresión, puesto que no le parecían las críticas que se le hacían a la administración pública"."La libertad de expresión es un pilar fundamental en toda democracia constitucional, "es terrible que un funcionario público mande callar a los reporteros", acotó el penalista.La fiscalía acreditó la calidad de instigador del ex alcalde Solís en los delitos ejecutados por tres sujetos pagados que la tarde el 4 de septiembre de 2014 irrumpió en la redacción de El Heraldo de León, en el municipio de Silao, y golpearon a Karla Silva.En el lugar también agredieron a la asistente de redacción Adriana Elizabeth Palacios, y se apoderaron de algunos objetos.En el desarrollo de la audiencia Solís Arzola se disculpó públicamente con las víctimas y se comprometió a pagar un desplegado en un medio de circulación estatal, como parte de la reparación del daño.Los tres autores materiales, Luis Gerardo Hernández Valdenegro, Samuel Ornelas Martínez y Joaquín Oswaldo Valero Garnica fueron contactados por el subdirector operativo de la Policía, Alejandro Fonseca Durán, y por el ex jefe de Seguridad Pública Nicasio Aguirre Guerrero, quien también en procedimiento de juicio abreviado dijo que realizó la acción en contra de la periodista por órdenes del entonces alcalde Solís Arzola, quien pretendía darle un susto a Silva.Los coautores en la agresión a Karla han reconocieron su culpabilidad y fueron sentenciados en fechas distintas, la última fue la del ex alcalde.