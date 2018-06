Aseguran el 73% del cereal Honey Smacks por posible salmonela

(El Universal)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron que hasta el momento se ha asegurado el 73% del cereal Honey Smacks de Kellogg´s, equivalente a 95 mil de las 131 mil cajas distribuidas en el País, tras la posibilidad de la presencia de salmonela.



“Como parte de las investigaciones realizadas por ambas instituciones, se concluye que la totalidad del producto fue distribuido únicamente a las tiendas Sam´s Club, empresa que ha concluido con el retiro de los anaqueles de todo el producto, mismo que se encuentra bajo resguardo”, dijeron amas instituciones en un comunicado.



Agregaron que la salmonela podría estar presente algunos de los productos elaborados en Estados Unidos e hicieron un llamado a la ciudadanía para no consumir el producto.



“La Cofepris y la Profeco, convocan a la población a que siga las siguientes recomendaciones en beneficio de su salud: No adquirir el producto Honey Smacks de Kellogg’s y en caso de haberlo adquirido, evitar su consumo.



“Si el producto ha sido consumido y se presentan molestias estomacales acompañadas de fiebre, diarrea o vómito, evitar la automedicación y acudir al doctor para una revisión médica”, señalaron.



Ambas instituciones dijeron que mantienen acciones de seguimiento para asegurar que los productos posiblemente contaminados no serán reingresados a la cadena comercial, realizarán el muestreo y análisis correspondiente e impondrán a la empresa Kellogg’s, las acciones de mejora que correspondan.



La Profeco pone a su disposición el Teléfono del Consumidor 5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país para atender quejas y brindar asesoría. Además de sus redes sociales oficiales en Twitter: @atencionprofeco; Facebook: ProfecoOficial y los números de mensaje instantáneo: 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344.