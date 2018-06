Asegura INE que violencia no implica que comicios estén en riesgo de "descarrilarse"

(El Universal)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el incremento de la violencia no se dio a partir del proceso electoral, sino que ya existía y éste no implica que los comicios estén “en riesgo de descarrilarse”.



“La violencia no se detonó por el proceso electoral, la violencia ya estaba ahí y ese es uno de los grandes problemas nacionales que tendremos como sociedad que resolver [...] pero eso no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia, las elecciones van adelante”, dijo.



Lo anterior lo respondió al cuestionarle sobre las declaraciones que ofreció ayer la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Janine Otálora Malassis, sobre que el crimen está metiendo las manos en el proceso electoral.



En el mismo sentido, hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que establezcan las condiciones propicias para que la jornada electoral se realice sin contratiempos.



“Es importante que las instancias de seguridad del estado mexicano, con la que el INE ha mantenido colaboración cercana, estrecha y fluida, realicen todas las acciones de paz pública que sean indispensables par que la jornada del 1 de julio sea, como lo va a ser, un éxito”, añadió.



Córdova Vianello participó esta mañana, en las instalaciones del Instituto, en la firma del convenio entre el INE y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), campus Ciudad de México.



El acuerdo de colaboración permitirá que el conteo rápido para conocer al próximo presidente de México se realice el 1 de julio en sus instalaciones, y el conteo general de los votos provenientes del extranjero.



En el evento estuvieron presentes los consejeros Enrique Andrade y Marco Baños; así como el exconsejero del IFE, Arturo Sánchez, y el exsecretario de gobernación Alejandro Poiré, como representantes de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM.