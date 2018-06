Precio de la gasolina, luz, y gas LP, lo que más subió en la primera quincena de junio

(El Universal)

La inflación frenó su tendencia a la baja en la primera mitad de junio debido a la alza de energéticos como el gas LP, gasolina magna y electricidad, de acuerdo con la información dada a conocer por el Inegi.



En la primera quincena de junio de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.13%, llegando de este modo a una inflación anual de 4.54%, tasa ligeramente superior al 4.46% reportada en la primera quincena de mayo.



Los bienes y servicios cuyos precios incidieron más al alza de la inflación fueron: Gas doméstico LP con un incremento quincenal de 3.18%; gasolina de bajo octanaje, 0.75%; electricidad, 1.49%; vivienda propia, 0.11%; transporte aéreo, 5.75%; loncherías y fondas, 0.27%; naranja, 15.78%; pollo, 0.58%; manzana, 3.61%; y papa, 1.83%.



Por el contrario, los genéricos cuyos precios con mayor influencia a la baja en la inflación quincenal fueron: Huevo disminuyó -6.58%; plátanos, -6.42%; limón, -10.64%; pasta dental, -1.88%; automóviles, -0.28%; uva, -8.82%; papaya, -8.92%; jitomate, -1.75%; pantalones para hombre, -1%; y camisas, -1.17%.



Al interior del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el índice de precios subyacente, que no incluye a los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un incremento de 0.08% quincenal y una tasa anual de 3.59%; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.30% quincenal y 7.41% anual.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías no presentaron variación, en tanto que los de los servicios crecieron 0.15% quincenal.



Respecto al índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios registraron una reducción de 0.70% quincenal, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 0.89%.