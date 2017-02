Presidente de cámara baja visita frontera con México

MCALLEN, Texas, EU(AP )

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, visitó el miércoles el Valle del Río Grande para conocer la frontera con México, en momentos que el gobierno de Donald Trump arrecia las detenciones de inmigrantes y se apresta a pedir al Congreso recursos para erigir un muro fronterizo.



Es la primera vez que el legislador republicano por Wisconsin pone un pie en la zona limítrofe, y manifestantes lo esperaron en McAllen, Texas.



Ryan encabezó un pequeño grupo de sus correligionarios republicanos que recorrería la zona, entre ellos el representante Michael McCaul, que preside la Comisión de Seguridad Nacional en la cámara baja.



En McAllen, Ryan conoció algunas de las dificultades que enfrentará la construcción de un muro a lo largo de los tres mil 200 kilómetros (2 mil millas) de frontera, que abarca zonas remotas e inhóspitas, así como el Río Bravo (o Grande), que separa a Texas de México.



Ryan se reunió con autoridades locales, recorrió la zona en lancha y helicóptero, e incluso cubrió un trayecto a caballo.



"Cuando uno ve con sus propios ojos las muchas dificultades que enfrentan nuestros agentes profesionales a lo largo de la frontera, uno siente mayor respeto por la labor que hacen día a día. Pero se necesitan más instrumentos y más apoyo para que cumplan sus labores con eficacia", afirmó Ryan en un comunicado al término de la visita.



"La Cámara de Representantes tiene el compromiso de garantizar la seguridad de la frontera y hacer que se cumplan nuestras leyes, y junto con el gobierno de Trump, lograremos este cometido".



Trump no ha solicitado formalmente al Congreso los recursos para la construcción del muro, una de sus promesas de campaña. Se calcula que costará más de 15 mil millones de dólares, lo cual genera dudas de que el Congreso apruebe esa financiación. Trump prometió que México lo pagaría, pero el gobierno mexicano dice que no lo hará y Trump no ha aclarado como habrá de concretarlo.



El gobierno ha puesto en marcha nuevas políticas para combatir la inmigración ilegal y millones de personas podrían ser sujetas a deportación, incluso por infracciones menores. Un grupo llamado La Unión del Pueblo Entero anunció que protestaba contra la visita de Ryan "para mostrar el rechazo de los habitantes fronterizos a las políticas del gobierno del presidente actual hacia la inmigración y la frontera".



Según el periódico The Monitor, Ryan no se reunió con los manifestantes como éstos habían solicitado.