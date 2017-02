Impedimento de FCH a la isla no debe escalar, dicen analistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de considerar que sí fue un error del gobierno de Cuba impedir la entrada al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, internacionalistas no consideran que ello sea motivo para un nuevo conflicto diplomático entre las dos naciones.Ayer martes, Calderón Hinojosa intentó participar en la entrega del premio Oswaldo Payá, quien fue un polémico opositor al gobierno de Cuba.“No creo que esto genere un conflicto diplomático entre los dos países; Felipe Calderón sí es un ex presidente, pero no es diplomático”, aseguró el internacionalista Raúl Benítez Manaut.El catedrático de la UNAM consideró que la actitud adoptada por el gobierno de Raúl Castro fue de mal gusto al pedir a sus servicios de inmigración negar la entrada a la isla al ex mandatario.El gobierno de México, mencionó, tiene razón en reaccionar, pero no hay necesidad de escalar el conflicto a mayores niveles.“No estamos hablando de un diplomático, es una persona que tiene derechos, claro, pero como cualquier otro ciudadano”, añadió.Benítez Manaut recordó que Calderón no es la primera persona que el gobierno de Cuba le niega la entrada a la isla para participar en algún evento.El gobierno de Cuba negó también la entrada a la isla a la ex ministra de Chile, Mariana Aylwin, hija del ex Presidente chileno Patricio Aylwin.Nayar López, internacionalista experto en temas de América Latina y El Caribe, coincidió en que el tema no debe escalar, toda vez que Felipe Calderón no es actualmente un funcionario del gobierno de México.