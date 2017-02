CNDH anuncia ahorros, pero no toca los bonos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Como parte de su programa de austeridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reducirá sus gastos en papelería, publicidad, alimentación, sueldos, servicios de fotocopiado, telefonía y adquisición de vehículos, pero mantendrá los “bonos” de sus funcionarios de primer nivel, incluido su presidente, Luis Raúl González Pérez.



En los lineamientos de austeridad para el ejercicio fiscal 2017 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes 17 de febrero, se prevé un ahorro de 50 millones 822 mil 731 pesos.



En 2017, la CNDH recibió un presupuesto de mil 728 millones 566 mil 39 pesos según el Presupuesto de Egresos de la Federación. La propuesta de austeridad de ese organismo autónomo representa 2.9% del total del gasto para este año.



El organismo logrará los ahorros con la reducción del gasto entre 15% y 50% en cada uno de los siguientes 11 rubros: Servicios personales, alimentación, combustible, impresión y fotocopiado, mantenimiento, servicios generales, adquisiciones, eventos, vehículos, asesorías, y comunicación.



En el texto publicado en el DOF, la CNDH especifica que “refrenda su compromiso y solidaridad con la sociedad mexicana”, que implementará un paquete de medidas de racionalidad en el gasto, las cuales “no son un simple ejercicio administrativo de reducción, sino de hacer más eficaz y eficiente la operación de la CNDH”.



Entre las medidas que afectan directamente a los mandos de la CNDH, se encuentra el ajuste de 15% en la partida de sueldos y salarios del personal de mando superior, y la reducción de 50% en los gastos de representación de los servidores públicos de mando “con motivo de reuniones de trabajo fuera de las instalaciones”.



Esto impactará en el salario del presidente de la comisión, González Pérez, quien tiene un ingreso mensual de 197 mil 689 pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación; y personal de mando como el visitador general, el secretario técnico del Consejo Consultivo y el secretario ejecutivo, quienes perciben al mes 185 mil 33 pesos; el Oficial Mayor, que gana 183 mil 441 pesos; el coordinador general y titular del órgano interno de control, con sueldo de 179 mil 323 pesos.



Los lineamientos de austeridad de la comisión marcan que este año se ahorrarán 42 millones 122 mil 731 pesos más que en 2016, cuando las medidas de austeridad representaron ocho millones 700 mil pesos.



Las acciones publicadas en los lineamientos de austeridad para 2017, no tocan los bonos anuales que se designan sus mandos. El 18 de enero, se publicó que la CNDH tiene destinados casi 250 millones de pesos de su presupuesto anual para un “bono” llamado “pago extraordinario anual unitario máximo”, que se asigna a funcionarios de primer nivel de la comisión, entre ellos, su presidente González Pérez, quien obtendrá 503 mil 733 pesos, la misma cantidad que en 2016.



En el caso de los visitadores y secretarios ejecutivos y técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, el gasto para 2017 establece un “bono” de 572 mil pesos.



En su momento el ómbudsman defendió su “bono” al señalar que está dentro de los márgenes del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Incluso, aseguró: “Es inadmisible que al amparo de una austeridad mal entendida se violenten los derechos humanos. La austeridad no puede significar que se frene el empleo o se vulneren derechos laborales”.



Sobre si era moral o no, dijo: “Es inmoral la corrupción (...) Los invito a que condenen los casos en donde vemos desvío de recursos”.



Del presupuesto de la CNDH para 2017, mil 262 millones 607 mil 242 pesos son para el pago de servicios personales; se obtuvieron 43 millones 938 mil pesos para el rubro de “materiales y suministros”, lo cual incluye materiales de administración, alimentos, artículos de construcción y reparación, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, herramientas y accesorios.



Se le entregaron 382 millones 305 mil 407 pesos para los rubros de arrendamiento, contratación de servicios profesionales, financieros y bancarios, mantenimiento y conservación, publicidad, traslado y viáticos.



Para este último, donde la comisión reducirá 50% el gasto de sus mandos, el presupuesto aprobado para 2016 fue de 52 millones 675 mil 702 pesos.