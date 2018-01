Dictan prisión preventiva a ex secretario de gobierno de Borge

QUINTANA ROO(El Universal)

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que lograron que le dicten prisión preventiva y el embargo de 18 inmuebles a Gabriel Mendicuti Loria, ex secretario de gobierno del ex gobernador Roberto Borge Ángulo.



Dijo que la mañana de hoy reanudó la audiencia suspendida el domingo por un lapso de 20 horas, y a lo largo de más de 7 horas de debate, los fiscales de Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lograron como medida cautelar provisional en contra del imputado, la prisión preventiva justificada, así como el embargo de bienes que corresponden a 18 inmuebles ubicados en Playa del Carmen, un inmueble en Mahahual y 21 vehículos automotores.



Señaló que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a que tiene derecho el imputado, por lo que será a las 12:00 horas del 26 de enero de 2018 cuando se reanude la audiencia a efecto de que la juez de control emita la resolución correspondiente respecto a la acusación realizada por la Fiscalía General en contra del ex funcionario.



Mendicuti Loria es acusado de desempeño irregular de la función pública y un daño de 534 millones de pesos en la carpeta 151/2017.