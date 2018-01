"Ahorramos dos años para poder comprarla": Ladrones se roban camioneta en 20 segundos

ESTADO DE MÉXICO(El Universal)

Vecinos de Monte María, en el Estado de México, captaron imágenes del robo de una camioneta, donde los ladrones abren la unidad en 20 segundos y se la llevan empujando, para encenderla metros adelante y no despertar a los dueños.El robo se registró la madrugada del 16 de enero de este año, en la calle Azucena del municipio mexiquense, donde una familia de comerciantes fue despojada de la camioneta que prácticamente acababan de adquirir.En las imágenes se observa a uno de tres sujetos, quien no tarda más de 20 segundos en abrir la cerradura de la camioneta Ford blanca con gris, modelo 99 F350, con caja seca y placas de circulación K583918, que se encontraba estacionada fuera de su domicilio.Los ladrones, quienes realizaron el robo a las 4:47 de la mañana del 16 de enero, se llevaron empujando la camioneta para no despertar a los vecinos y propietarios del vehículo de trabajo, cuyo motor encendieron metros adelante.“Ahorramos dos años para poder comprar esta camioneta que nos robaron cuatro días después de que la adquirimos con mucho esfuerzo”, la cual llevaba su puesto y la mercancía que venden en mercados públicos, relató Mose quien forma parte de la familia afectada.Los robos que se registran en Monte María, son frecuentes “por eso pedimos el apoyo de autoridades municipales y estatales, con las cámaras de seguridad del C-4 y del C-5 para dar seguimiento a la ruta que siguieron los ladrones y poder recuperar nuestro patrimonio”, manifestó la madre de familia, quienes denunciaron el robo ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.