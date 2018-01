Choque entre ferrocarril y autobús deja 8 heridos en Chihuahua

(El Universal)

El ferrocarril "Chepe" en Chihuahua se impactó con un autobús, lo que dejó un saldo de al menos ocho personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. De acuerdo con declaraciones de los propios pasajeros, el chofer de la unidad usaba su teléfono celular y no se percató que se aproximaba el tren.



El incidente ocurrió este domingo y hasta el momento todos los lesionados permanecen internados en diferentes hospitales.



Reportes de Protección Civil indican que en el autobús viajaban 10 pasajeros y el conductor, habían salido de la ciudad de Chihuahua y se dirigían al centro turístico Divisadero Barrancas en la sierra Tarahumara, mientras que el tren cubría su ruta diaria de la capital a Los Mochis, Sinaloa.



Los conductores del Chepe aseguraron a las autoridades que en repetidas ocasiones activaron el silbato, pero el camión no hizo alto en el cruce de la carretera, versión que concuerda con el testimonio de algunos de los heridos quienes se percataron de que el chofer manejaba distraído por ir "texteando" con su aparato celular.



Los heridos son:

- Cecilia Ramos Luna, de 32 años, originaria de Creel.

- Mirian Lozano Durán, de 35 años originaria de la ciudad de México.

- Alfonso Gómez González, de 25 años de la ciudad de México, con heridas de gravedad.

- Martín C. Ch., de 48 años, conductor del autobús.

- María Elena Pérez Banda, de 63 años, originaria de la ciudad de Chihuahua.

- Cristina Lozano González, de 18 años.

- José L.E., de 59 años.

- María Paula, de 59 años.



Los dos últimos permanecen en coma.