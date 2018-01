Condena INE agresiones a caravana de Marichuy

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En el @INEMexico condenamos enérgicamente las agresiones que sufrió en Michoacán, este domingo, la caravana de periodistas que cubren las actividades de María de Jesús Patricio, aspirante a Candidata Independiente a la Presidencia de la República!!! — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) 22 de enero de 2018

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) condenaron la agresión que sufrieron ayer en la tierra caliente de Michoacán acompañantes de la aspirante a una candidatura presidencial independiente, María de Jesús Hernández Patricio, y pidieron a las autoridades competentes garantizar un clima que permita a todos los actores políticos realizar sus actividades sin incidentes.Hasta el momento, no existe solicitud de la aspirante a las autoridades electorales para contar con seguridad, reportó el INE."Condenamos enérgicamente las agresiones", escribió el su cuenta de Twitter el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en tanto que la consejera Adriana Favela demandó un clima de seguridad para que los aspirantes a una candidatura independiente puedan seguir en su tarea de acopio de apoyos.El consejero Marco Antonio Baños advirtió que "esos son hechos que no se pueden tolerar en el país" por lo que pidió a las autoridades condiciones adecuadas para que la política se desarrolle.Baños Martínez recordó que el INE no es el organismo competente para brindar seguridad a los actores en contienda, pero la ley prevé la posibilidad de que el Instituto solicite a las autoridades un esquema de seguridad a los candidatos que lo soliciten.Sin embargo en este momento aún no hay candidatos ni campañas, y lo que hay es aspirantes que buscan apoyos ciudadanos para alcanzar una candidatura independiente, y precandidatos en labores de activismo político.Cuando los candidatos necesitan seguridad "le formulan una solicitud al INE y conforme a los convenios que tenemos con la Secretaría de Gobernación remitimos a esa secretaría para que sea la que decida qué tipo de esquemas se pueden brindar y en qué casos específicos."No todas las peticiones que se presentan son atendidas, y siempre que existan condiciones que pudieran poner en peligro la integridad de alguno de los candidatos es como la Segob gestión a los apoyos con las instancias y gobiernos locales o federales que correspondan".El consejero insistió en que en esta etapa "no advertimos violencia generalizada" en la recaudación de los apoyos para los candidatos independientes."Nosotros no identificamos focos rojos en ninguna región del país, no es trabajo del INE y la violencia no está generalizada en el país. Hay zonas de cierto riesgo donde hay que actuar con cierto cuidado, pero el INE no tiene identificado por ningún tipo de colores", destacó.