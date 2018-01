Pide Inai a Procuraduría dar información sobre el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la PGR informar sobre los grupos de crimen organizado con sus células delictivas y municipios de influencia de las que tenía conocimiento en 2010.



Una ciudadana solicitó a la PGR el crimen organizado, con sus células delictivas y municipios de influencia, de las que la PGR tenía conocimiento en el año 2010, desagregando la información por municipio y entidad federativa.



La PGR turnó la solicitud de información al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, el cual remitió un listado con las organizaciones y células delictivas vinculadas al narcotráfico con presencia en el país.



Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el Inai, en el que manifestó que el sujeto obligado le proporcionó información que no correspondía con lo solicitado.



Luego de analizar el caso, la ponencia de la comisionada Ximena Puente señaló que, si bien PGR proporcionó un listado con información relacionada con el requerimiento, lo cierto es que no precisó si ésta corresponde al año 2010.



Además, explicó, la PGR no turnó la solicitud a todas las áreas competentes, ya que cuenta con unidades administrativas que también podrían conocer la información requerida, entre ellas la Dirección General de Comunicación Social.



Así como la Policía Federal Ministerial; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.



La ponencia de la comisionada Puente señaló que puede advertirse que el sujeto obligado utilizó un criterio restrictivo en la búsqueda de información solicitada por el particular.