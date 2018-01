"Si mi padre reviviera, volvería a morir de tristeza por el PRI": Hijo de Colosio

(El Universal)

Luis Donaldo Riojas, aspirante por Movimiento Ciudadano (MC) a diputado local por Nuevo León, afirmó que si su padre, Luis Donaldo Colosio, reviviera, se volvería a morir de tristeza al ver en lo que se ha convertido el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



"Mi papá durante toda su vida política trabajó por construir un partido y una institución política que fuera un vehículo para llevar democracia a los mexicanos, llevar una responsable administración pública, y eso le costó esfuerzo y literalmente sangre, y el ver cómo se ha descompuesto eso por lo que trabajó durante varios años y cómo ha llegado en estados y a nivel federal la degradación, me resulta mucho muy triste.



"Yo creo que sí mi padre reviviera, de tristeza, al ver a su partido, probablemente volvería a morir", dijo.



Donaldo Riojas acudió hoy lunes a la sede nacional de MC para acompañar a Agustín Basave Alanís, hijo del ex líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, a registrarse como precandidato a diputado federal por MC.



Tras el registro, en conferencia de prensa, el hijo del otrora candidato del PRI a la Presidencia de la República, detalló que no es posible ser recíproco con el país en una plataforma (el PRI) donde no lo toman en cuenta por quién es, sino por de quién es hijo. Además, calificó al partido tricolor como descompuesto y en degradación.



Por su parte, Basave Alanís sostuvo que el PRD es a atravesando por una crisis que viene de una etapa difícil, pero a "México le conviene que el PRD esté bien y que tenga una oposición fuerte".



Aseguró que no milita en el PRD como su padre lo hace, porque en su casa aprendió independencia y libertad.



"El vehículo que elegí en este momento es el que me permite la libertad para hacer lo que considero que tiene que hacerse. Además conozco a la gente de aquí (MC), tengo años de ser asesor y ahora se me da la oportunidad de entrar completamente. El mejor homenaje que le puedo hacer a mi padre es convertirme en un actor de bien", afirmó.