Fepade atrae caso de presunto desvío de 250 mdp de César Duarte

(El Universal)

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR atrajo el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario, que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, habría enviado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2015.



En su primera conferencia de prensa, tras haber sido nombrado en el cargo por el Senado, el titular del organismo, Héctor Díaz Santana afirmó que a partir de hora la Fepade está a la espera de que la Fiscalía General de Chihuahua remita las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades penales y en materia electoral.



"Con ello se continuarán las investigaciones con apego a derecho de forma integral, especialmente lo relativo al presunto desvío de recursos federales y estatales para apoyar a un partido político", indicó.



Díaz Santana no descartó la posibilidad de llamar a comparecer a los involucrados en el presunto desvío de recursos públicos, entre ellos el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.



"Vamos a hacer las investigaciones relativas y se va a llamar a comparecer a las personas que posiblemente estén implicadas en el asunto", aseguró.



Recordó que en diciembre del año pasado, los partidos Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional interpusieron denuncias ante a la Fepade.



"Después de la presentación de la denuncia, analizamos su contenido hicimos las primeras investigaciones y de estas se deriva que existe la (conexión) para atraer el asunto", comentó.