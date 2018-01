Defensa de Javier Duarte pide más tiempo para preparar testimonios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La defensa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ofrecerá pruebas testimoniales a su favor en la acusación que enfrenta por delincuencia organizada y lavado de dinero. Fuentes allegadas al caso confirmaron que el viernes la defensa del ex funcionario, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro, solicitó por escrito más tiempo para desahogar pruebas testimoniales.



Este lunes finaliza el periodo para que la Procuraduría General de la República (PGR) realice su investigación complementaria. Si bien no habrá audiencia, es posible que el juez de Control, Gerardo Moreno García, resuelva la petición del ex gobernador mediante un acuerdo.



De otro modo, podría hacerlo hasta el 31 de enero próximo, durante la diligencia que se tiene programada para que la PGR solicite al juez que ordene a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que remita información financiera para utilizarla como evidencia contra Duarte.



El abogado indicó al juez de control que de conceder la ampliación del término, no permita que la PGR cuente con más tiempo para reunir más pruebas, de lo contrario, cabe la posibilidad de que el equipo de defensa impugne mediante apelación o incluso mediante amparo.



El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la PGR puede solicitar máximo seis meses para realizar la investigación complementaria y una vez agotado el término puede requerir una prórroga, siempre y cuando ésta y el plazo inicial no excedan del tope máximo de los seis meses.



En el caso de Duarte de Ochoa, los fiscales de la PGR solicitaron de inicio seis meses para la investigación, mismos que le fueron concedidos y vencen este 22 de enero. Durante todo este tiempo la PGR no acudió al juez de control para requerir diligencia alguna como dato de prueba, sino hasta el pasado jueves 18 de enero, cuando se realizó una audiencia en la que los fiscales solicitaron que el juez Moreno García ordene a la CNBV remitir un informe bancario sobre el imputado.



Debido a que el ex gobernador no fue notificado con 48 horas de anticipación a la realización de esa audiencia, la misma se difirió y las partes fueron citadas para el próximo 31 de enero, fecha en la que el juez deberá resolver la petición de la PGR y probablemente resuelva la de la ampliación del término, promovida por el abogado del Toro.



Los informes de la CNBV ya obran en la carpeta de investigación de la PGR y fueron ofrecidos como datos de prueba desde la audiencia inicial en la causa penal número 97/2016. En meses pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio en el que consideró inconstitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para requerir información relacionada con el secreto bancario.



Al tratar de anticiparse a que la defensa del ex gobernador de Veracruz utilice este criterio para invalidar los informes de la CNBV y perfeccionar su investigación, la Procuraduría busca que cuenten con la autorización del juez.