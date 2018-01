INE busca blindaje contra "fake news"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral busca proteger la elección de "fake news", de manera adicional a los blindajes que ha establecido para cerrar el paso a cualquier intento de hackeo, dijo el consejero Enrique Andrade.



Ante la posibilidad de que se generen cuentas de redes sociales patrocinadas en México o en otro país en las que se difundan notas falsas que informen mal a los electores de lo que está sucediendo en los comicios o con alguno de los contendientes, el INE, indicó, tendrá acercamientos con las empresas Facebook y Twitter.



El propósito es que nos ayuden "a detectar este tipo de noticias difundidas en redes sociales de manera masiva, que pudiera afectar la credibilidad o la emisión de un voto informado y no tener fake news tratando de engañar al electorado".



Ese sería el caso de difundirse mensajes masivos con falsedades, por ejemplo, "que hay violencia o que hay otro tipo de noticia que informara mal a la población, [como] que no hay elecciones en tal lugar, que se suspendieron, que no se va a poder votar, cosas falsas que nos preocupa que de manera masiva pudieran afectar la votación".



Andrade González indicó que se buscarán reuniones para conocer qué tipo de comportamientos podrían darse en redes con base en la experiencia que se ha visto en otras elecciones —como lo que, se acusa, sucedió en Estados Unidos con las noticias falsas— y así prevenir que pudiera ocurrir aquí.



El también consejero presidente de la Comisión de Voto de los Mexicanos en el Exterior indicó que en este momento no hay ninguna alerta ni preocupación por una injerencia desde el extranjero a los sistemas informáticos relacionados con la elección.



Aun así, además de las tres medidas antihackeo —contratación de una empresa que avisará si hay intentos de vulneración de sistemas, convenio con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para contar con un respaldo y contratación del esquema más seguro de transmisión de datos— se busca proteger a la elección de cualquier eventualidad.



Cuestionado sobre otra modalidad de posible injerencia, como aumentar el número de electores en el extranjero, particularmente de Rusia, estableció que es una de las naciones con menos registros al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.



El reporte estadístico de solicitudes indica que son seis los ciudadanos que se han inscrito desde ese país, pero "no existe ninguna alerta, ningún indicio que nos diga que mexicanos se están tratando de inscribir de manera masiva desde Rusia, no tenemos ninguna alerta de ese u otro país.



"Tenemos seis peticiones de registro, número que es coincidente incluso con las personas que trabajan en la embajada, es decir, no tenemos absolutamente ninguna alerta", sostuvo.



Van por transparencia. Por separado, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, pidió a los precandidatos presidenciales iniciar una "sana competencia" por demostrar quién es más transparente, para que quien no informe sus ingresos y gastos a tiempo, pague el costo.



Al parecer, los actores políticos no han asumido que estamos ante un nuevo modelo de contienda electoral y de fiscalización, advirtió, al juzgar los retrasos que persisten en la rendición de cuentas de precandidatos a todos los cargos y aspirantes a candidatos independientes.



Pero hay una creciente exigencia ciudadana y, confió, es de esperarse que "quien no asuma que estamos en la era de la transparencia y rendición de cuentas, pague el costo que ello implique".



En entrevista, Murayama Rendón considera esos retrasos en el reporte de operaciones de gastos e ingresos uno de los problemas que enfrenta el INE.



"Nosotros estamos fiscalizando a tiempo real, pero los actores políticos no están rindiendo cuentas a ese ritmo. Nosotros todos los días estamos recogiendo evidencias de sus gastos en publicidad, bardas, espectaculares, parabuses, autobuses, en la vía pública, monitoreamos medios impresos o Internet, así que nosotros ya tenemos elementos de gasto", estableció, y se sancionará si esas erogaciones no se informan.



El INE fiscalizó en 2015 a alrededor de 13 mil candidatos federales y locales y en este 2018 revisará informes de ingresos y gastos de más de 20 mil candidatos, con y sin partido, que competirán en las elecciones locales y federales.