Involucran a Toledo en dos asesinatos

(GH)

Alejandro Robles involucró al diputado local del PRD, Mauricio Toledo, en dos asesinatos de allegados, como parte de su petición de asilo a Canadá, según informó Reforma.



"Esas dos muertes me llevaron a creer que Toledo quiere matarme y es lo que me ha motivado a salir de México", señaló Robles en el punto 33 de su declaración, cuya copia posee el diario.



"Se trata de dos personas que tenían relación con Toledo y su familia y fueron asesinados".



Ayer se publicó que Robles, ex presidente de la Asamblea Legislativa capitalina, pidió la protección del Gobierno canadiense alegando ser perseguido y amenazado por Toledo.



La primera muerte fue la de Óscar Fabila, quien trabajaba en Recursos Humanos de Coyoacán.



En junio de 2016, Robles recibió un mensaje de Fabila, quien le decía que no estaba de acuerdo con la corrupción en el PRD.



El 23 de julio de ese año, en la Glorieta de Vaqueritos, Fabila viajaba en una camioneta cuando recibió un golpe en la salpicadera. Al detenerse, le dispararon frente a su esposa e hijos.



"Creo que Toledo está detrás de esta muerte y Fabila fue asesinado debido a sus denuncias", afirma Robles.



El segundo crimen, en noviembre de 2017, fue contra Manuel Sayavedra.



Robles revela que el mismo Toledo le dijo en septiembre de 2015 que tenía interés en crear la empresa Shamer para vender productos al Gobierno y que Sayavedra sería su socio; sin embargo, fue asesinado.



"Las noticias reportaron que no le robaron nada a Sayavedra. Creo que Toledo está de alguna forma detrás de esta muerte", denuncia.