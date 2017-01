Marcha contra gasolinazo ingresa al Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La marcha promovida por el ex dirigente del Partido del Trabajo en el Estado de México, y aspirante a la gubernatura por este partido, Óscar González Yáñez, ingresó con el camión de sonido a la plancha del Zócalo, y lo estacionó a un costado de la Mega Bandera.En las movilizaciones que se han realizado desde principios de año en contra del incremento a los precios de la gasolina, los manifestantes no habían metido sus camiones a la plancha del Zócalo.En medio del mitin, en el cual el primero en tomar la palabra fue el aspirante a la gubernatura, ciudadanos que habían participado en las manifestaciones en el Zócalo contra el "gasolinazo" demandaron al ex dirigente petista que se bajara del camión de sonido, al gritarle "¡No partidos!, ¡No partidos!".Sobre el tema, el aspirante petista dijo que si bien él es integrante del Partido del Trabajo, estaba ejerciendo su derecho a reclamar por los actos del gobierno federal.Los manifestantes que ya se encontraban en el Zócalo, reclamaron que integrantes de este partido intentaran "colgarse" de las manifestaciones ciudadanas.