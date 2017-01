IMSS activa protocolo para trasladar corazón de Saltillo a CDMX

SALTILLO, Coahuila(SUN)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó el protocolo médico “Urgencia Nacional” para trasladar un corazón desde esta ciudad de Saltillo al Centro Médico Nacional “La Raza” en la Ciudad de México, que puede salvarle la vida a un hombre de 56 años de edad, quien requiere de ese órgano con prontitud.



Se trata del primer corazón donado en 2017, --además del hígado, riñones y córneas para otros enfermos--, por familiares de un joven de 19 años de edad, quien murió en un accidente carretero ocurrido en el municipio de General Cepeda, de la Región Sureste de Coahuila, sufrió traumatismo craneoencefálico severo y los médicos de la clínica 2 en esta capital le diagnosticaron muerte cerebral.



El trasplante beneficiará a un paciente, de 56 años de edad, internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, del Centro Médico Nacional La Raza, informó el IMSS en un comunicado.



Asimismo, explicó que “el protocolo de “Urgencia Nacional” se presenta cuando un enfermo grave en espera de un corazón no admite demora de donante, pues cuando comienza a fallar este órgano vital, el cuerpo no posee una maquinaria eficaz que supla sus funciones, como lo hace la diálisis en el caso de los riñones”.



En peligro de morir

La institución detalló que el paciente que recibiría el trasplante estaba internado desde el 13 de enero en el Hospital General “La Raza” y su condición era extremadamente crítica.



“Presentaba cardiopatía isquémica dilatada con pronóstico de muerte súbita, ya que sólo le trabajaba el 10 por ciento de su corazón”, por ese motivo se le dio prioridad absoluta entre todas las emergencias del Seguro Social en el país.



Refirió que el joven de 19 años de edad fue ingresado en días pasados de emergencia al Hospital General de Zona No. 2 de Saltillo, Coahuila, por un accidente vehicular y posteriormente le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico severo, lo que le ocasionó muerte cerebral.



El jueves en la noche, el equipo multidisciplinario de cirujanos del IMSS de la ciudad de México, viajó a Saltillo “para procurar los órganos del joven”.



Regresaron el viernes por la mañana a la capital del país. “Los especialistas arribaron con el corazón e hígado al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí los trasladaron en helicóptero al Hospital General “La Raza”.



Otros órganos

El IMSS informó además que el receptor del hígado, el segundo en lo que va de 2017, es un hombre de 42 años de edad, con diagnóstico de cirrosis hepática, quien fue internado la madrugada del 19 de enero.



Respecto a los riñones y córneas del donante precisó que los trasladaron a la UMAE del IMSS Hospital de Especialidades de Monterrey, Nuevo León, para ser trasplantados a igual número de enfermos que los necesitan.



“Con estas acciones se fortalece el programa institucional de donación y trasplante de órganos y tejidos, que busca beneficiar al mayor número posible de derechohabientes, y se da puntual cumplimiento al Decálogo para el Fortalecimiento de la Atención Médica, sobre la promoción, procuración y donación de órganos”, señaló.



También hizo hincapié que gracias a este tipo de hazañas los especialistas del Hospital General de La Raza practicaron el año pasado 371 trasplantes, 16 de corazón, 13 de hígado, 132 de riñón y 210 de córnea”.



Las personas interesadas en ser donadores voluntarios de órganos y tejidos y acreditarse como tal, puede consultar los requisitos en la página de Internet del Centro Internacional de Trasplantes: www.cenatra.salud.gob.mx, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social.