Issste atiende a heridos tras explosión en Tultepec

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informó que debido a los acontecimientos de ayer martes en el mercado de San Pablito, en Tultepec, los servicios médicos del Instituto recibieron a seis personas heridas por la explosión y se encuentra en capacidad de atender a más heridos estén o no afiliados al sistema de salud.



En el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia” de Tultitlán fueron recibidas cinco personas, de las cuales una ya fue dada de alta.



Daniela Montero Herrera (no derechohabiente), de 35 años, ingresó al centro médico con quemadura vía aérea, quemadura en ojo y ambos brazos; su estado es grave, con ventilación mecánica.



También llegó a este hospital Janet Mendoza Romero (derechohabiente), de 27 años, quien presenta un embarazo de 36 semanas de gestación más fractura de tibia. Su condición es de post cesárea indicada por desprendimiento de placenta y la fractura fue estabilizada. Con ella se encuentra el recién nacido masculino (no derechohabiente), de 2 mil 500 kg y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, hemodinámicamente estable.



Benjamín Cabrera Santos (no derechohabiente), de 44 años, ingresó con fractura de tibia derecha, se le realizó un lavado quirúrgico y estabilización de la fractura, hoy ya se encuentra en recuperación.



A Griselda Escalona Morales (no derechohabiente), de 33 años, se le encontró una fractura expuesta de rodilla, ya se le practicó lavado quirúrgico y estabilización. Se encuentra en recuperación.



El sexto herido es Daniel González Reyes (no derechohabiente), de 21 años, y presenta quemadura en brazo izquierdo, se realizó curación y fue dado de alta.



En el Hospital General Tacuba permanece hospitalizada Cecilia Rodríguez Mondragón (no derechohabiente), de 43 años, con una lumbalgia en estudio y neumonitis por aspiración de humo, está estable y en observación.