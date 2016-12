Conago propone facilitar empleo formal a ex reos

CIUDAD DE MÉXICO()

Para permitir que las personas que salen de prisión consigan un empleo formal, el Consejo de Seguridad Nacional evaluará una propuesta para regular los antecedentes penales.



Presentada por Adelina Lobo, invitada permanente de la sociedad civil, la propuesta contempla aplicar un test de proporcionalidad para evaluar qué trabajos no son aptos para ciertas personas liberadas.



"Sería un periodo de prueba para facilitar los medios para evitar que se repita la conducta delictiva. Una persona acusada de abuso sexual infantil, durante un periodo de prueba, no tendrá empleo que se relacione con menores", explicó.



"A quienes fueron acusados de desvío de recursos, no los queremos para administrar los bienes".



CARGAN ESTIGMA



Abundó que las personas con antecedente penal cargan con un estigma que no les permite encontrar empleo, independientemente del delito por el que fueron sentenciados.



Ejemplificó que los homicidas o pedófilos cargan con el mismo estigma que una persona que cometió un robo.



El proyecto para regular los antecedentes penales apuesta por un esquema de prevención, de forma que la persona liberada no retorne a la delincuencia ni caiga en un empleo informal.