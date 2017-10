Investigan a funcionarios que ocultan documentos tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Gobierno de la Ciudad de México investiga a funcionarios ligados a la construcción de edificios que colapsaron durante el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre pasado.



Entre las razones que se indaga es la ausencia de documentos para avanzar en las diligencias judiciales.



Ayer El Universal publicó una entrevista con el procurador general de Justicia local, Edmundo Garrido, en la que afirmó que en algunas de las denuncias de inmuebles no se cuenta con toda la documentación de las construcciones, como planos.



“Donde no se tenga la documentación habrá responsabilidad, debiera tenerse”, advirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



Afirmó que son varios los casos de ausencia de documentación, pero no mencionó alguno en específico ni qué tipo de servidores públicos podrían estar involucrados.



“Más que denuncias tenemos investigaciones abiertas y ahí podrán ir surgiendo responsabilidades”, comentó el mandatario.



A la fecha, la procuraduría capitalina tiene 177 carpetas de investigación sobre diversos delitos relacionados —desde fraude hasta homicidio culposo— con el colapso de edificios por el terremoto.



Denuncias



Luis Reséndiz, habitante del edificio en Zapata 56, que tenía menos de un año en ser inaugurado y que se derrumbó, afirmó que en este caso falta presentar la bitácora de obras ante la procuraduría local: “La bitácora es básicamente un diario sobre la construcción; por ejemplo, si metiste un poco más de cemento o de mezcla, lo tienes que poner. De esa bitácora se debió hacer una copia para la delegación Benito Juárez, pero no la tiene o no la ha encontrado; el punto es que no lo tenemos”.



Refirió que la bitácora es necesaria para integrar el expediente del dictamen de construcción, mediante el cual se deslindarán responsabilidades con la empresa constructora Canada Building Systems.



En entrevista con este diario, el procurador capitalino dijo que las delegaciones no han entregado documentos como mapas. No detalló alguna en específico.



Al respecto, El Universal buscó a las delegaciones donde hay inmuebles bajo investigación.



Las delegaciones Cuauhtémoc y Tlalpan sostuvieron que han aportado toda la documentación que tienen en sus archivos respecto a los edificios que colapsaron y provocaron la muerte de personas.





Cuauhtémoc coopera



En Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, directora general de Jurídico y de Gobierno, dijo que la delegación ha proporcionado la información que tiene en sus archivos, que data de 2004 a la fecha, por lo que desde el inicio de la emergencia solicitó al Gobierno central documentos de años anteriores.



Añadió que sólo les han dado una lista con los datos catastrales de los 300 edificios de riesgo alto o colapsados que reportó la demarcación.



Huidobro añadió que “en algunas direcciones nos piden absolutamente todo: Certificados de uso de suelo, adeudos de predial y agua, cosas que como delegaciones no tenemos”.



La delegación Tlalpan sostuvo que han “sido muy responsables en la entrega de la documentación que nos ha solicitado la procuraduría”.



Agregó que ha publicado en su sitio de Internet los documentos que tienen sobre casos como el Colegio Enrique Rébsamen, el Tec de Monterrey y la plaza Galerías Coapa.



Se buscó también a las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, pero hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta.