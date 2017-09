Marina descarta niños en escombros del Rébsamen

(GH)

Ya no hay más niños por rescatar bajo los escombros del Colegio Rébsamen, informó el Subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, reporta el diario Reforma.



La dependencia mencionó que sí hay una persona que posiblemente esté con vida, pero podría tratarse de una persona de intendencia desaparecida.



Una madre de familia de la escuela Enrique Rébsamen declaró en el noticiero de Carmen Aristegui que no existe la niña llamada Frida Sofía.



La mujer que, por seguridad, sólo dijo que se llama Luz, informó que la niña nunca existió y que no hay niños bajo los escombros.



Dio a conocer que el único cuerpo que estaba fue el de la maestra quien fue rescatado el día de ayer por la noche.



“Mi marido entró ahí y ya no hay nada que hacer, no hay vida ahí, es mentira”, dijo Luz.



Televisa dio ayer una amplia cobertura al rescate de una niña que, según declararon, respondía al nombre de Frida Sofía.



Incluso, la televisora señaló que la menor había pedido agua a los rescatistas y les dijo que había más niños con ella.