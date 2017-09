Confirman inexistencia de Frida Sofía en el Colegio Rébsamen

(GH)

La Secretaría Marina confirmó que no existe una niña llamada "Frida Sofía" enterrada entre los escombros del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen.La dependencia mencionó que sí hay una persona que posiblemente esté con vida, pero podría tratarse de una persona de intendencia desaparecida.“Queremos informarles que con base en los equipos que tenemos, en todos los medios de rescate, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre y fotografías de como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida”, dijo Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina.Por su parte, TV Azteca también informó acerca de la inexistencia de la menor atrapada en el Colegio Enrique Rébsamen.La televisora confirmó como falso el rescate de la supuesta menor atrapada bajo los escombros.Además, se dio a conocer que una madre de familia de la escuela Enrique Rébsamen declaró en el noticiero de Carmen Aristegui que no existe ninguna niña llamada Frida Sofía.La mujer que por seguridad sólo dijo que se llaman Luz, informó que la menor nunca existió y que no hay niños bajo los escombros.Informó que el único cuerpo que estaba fue el de la maestra quien fue rescatado el día de ayer por la noche.“Mi marido entró ahí y ya no hay nada que hacer, no hay vida ahí, es mentira”, dijo Luz.Televisa dio ayer una amplia cobertura del rescate de una niña que, según declararon, respondía al nombre de Frida Sofía.Incluso, la televisora señaló que la menor había pedido agua a los rescatistas y les dijo que había más niños con ella.Esta mañana tras el derrumbe ocurrido, solo un grupo de rescate continuaba en la búsqueda de "Frida" en la escuela Enrique RébsamenAnteriormente se informó que la menor no se llamaba Frida Sofía, debido a que reportaron que todas las niñas con ese nombre están con sus papás.La confusión ocurrió al momento de establecer contacto con la niña que está atrapada, el rescatista le dijo que, para efectos de la comunicación, le daría el nombre de "Frida" para que la niña contestara cuando él le hablara. A partir de entonces, se empezó a nombrar "Frida" a la niña y después "Frida Sofía".Sin embargo, los rescatistas mencionan que sí hay niños atrapados entre los escombros.