Ordena Italia extradición de Yarrington

El Tribunal de Florencia ordenó este jueves la extradición del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, recluido en una cárcel de esta ciudad tras su captura ocurrida el pasado 9 de abril.



La Corte aceptó las instancias de extradición a México y Estados Unidos, por lo que el Ministro de Justicia de Italia aún debe decidir a qué país irá.



Los abogados defensores del ex político mexicano anunciaron que recurrirán en contra del veredicto ante la Corte de Casación, la máxima instancia de justicia en Italia; mientras tanto, Yarrington seguirá recluido en la cárcel de Sollicciano.



El fallo de la Corte llegó después de varias horas de juicio, en el cual los abogados defensores de Yarrington trataron de oponerse a los pedidos de extradición presentados por México y Estados Unidos, por supuestos crímenes de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y fraude bancario.



"El Tribunal recibió la demanda de extradición de Yarrington por los crímenes no caducados por el ordenamiento italiano, aceptando así todos nuestros pedidos, sea en relación a la instancia presentada por México que por los Estados Unidos", indicó la Fiscal al terminar la audiencia.



"Vamos a seguir defendiendo a nuestro asistido hasta donde podamos, para demostrar su inocencia", afirmó por su parte el abogado Luca Marafioti, defensor de Yarrington, quien anunció que en las próximas semanas presentarán una instancia de apelación ante la máxima corte italiana.



"Tendremos que esperar que sean depositadas las motivaciones con las cuales este Tribunal de Apelación aceptó los pedidos de extradición presentados por México y los Estados Unidos", dijo Marafioti, "pero vamos a recurrir en contra del veredicto".



Cabe destacar que cualquiera sea la decisión final por parte de la Corte de Casación, la última palabra sobre este caso tendrá que ser expresada por el proprio Ministro de Justicia de Italia. Al ser confirmada la extradición por la Corte de Casación, el Ministro tendrá que decidir hacia cual país será extraditado.



Yarrington se presentó en la Corte florentina a las 10:30 horas locales, rodeado por tres oficiales de la policía penitenciaria italiana y acompañado por sus legales, Luca Marafioti y Laura Innocenti, así como por su hijo Tomás Yarrington Morelos.



"Sabíamos que este resultado estaba en las cartas y nos hemos venimos preparando con tiempo, pasara lo que pasara hoy", afirmó su hijo.