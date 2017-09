"No hacer nada no era opción": Elena Villaseñor

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Para la señora Elena Villaseñor no era una opción no hacer nada ante el colapso que sufrió el Colegio Enrique Rébsamen, en donde quedaron atrapados docenas de niños.Junto con su familia y otras jóvenes vecinas de la colonia Prado Coapa, momentos después de haber ocurrido el sismo iniciaron con los trabajos para identificar a los menores de edad.“Nos encontramos que la escuela está caída y sabemos que hay niños de kínder, primaria y secundaria, toda esta zona es escolar, entonces no te puedes quedar quieto y decir ya me voy”, declaró.Narró que en total estuvieron recopilando información cerca de quince personas, quienes organizadamente y antes que la autoridad, lograron identificar a varios estudiantes.Actualmente los familiares directos de los menores atrapados tienen que acudir a la calle Brujas 13, para obtener información completa, sin embargo siguieron llegando familia para que eliminen a los menores de las listas ya que algunos fallecieron.“No te puedes quebrar, los levantas, les das un abrazo y los llevábamos a una mesa para que se relajaran y era todo lo que podíamos hacer”, manifestó.Dicho trabajo social ha estado realizando en compañía de su familia.Dijo no sentirse sorprendida de la respuesta de la población, inclusive el mismos 19 de septiembre había mayor número de personas apoyando.