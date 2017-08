Exhiben amago de "Los Rojos" a alcalde de Mazatepec

CUERNAVACA(SUN)

Un grupo armado, presuntamente enviados por Santiago Mazari, El Carrete, líder del cártel Los Rojos, hincaron al alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, y amagaron con matarlo ante su negativa de colaborar con la entrega de 5 millones de pesos.



En un video colgado en una cuenta de Facebook se ve a uno de los supuestos sicarios con un rifle de asalto al hombro, y su ropa es tipo militar. Sus ayudantes se cubren el rostro con pañuelos y uno de ellos graba la escena. El mensajero de "El Carrete" exige la colaboración del edil a cambio del supuesto apoyo que le dieron durante su campaña de proselitismo político.



Al principio, el presunto emisario se presenta con dos personas armadas, saluda al edil y le recrimina que lo han estado buscando varias veces y "pareciera como si se estuviera escondiendo", a lo que el edil justifica que no había podido contestarles.



En el encuentro con el grupo delictivo se escucha al alcalde pedir hablar con el líder del cártel, pero el hombre armado le dice que sólo le dejó un mensaje.



"No le hagas a la mamada, tú sabes que la política te ha dejado todo, porque antes no eras nada y si no vas a trabajar bien a las condiciones de nosotros mejor renuncias. Evítate problemas porque le andas jugando mucho al valor", dice el hombre a Toledo Bustamante.



También, los hombres armados le piden una serie de cargos de su administración para la gente del grupo delincuencial como acercar al mando municipal y al encargado de las obras.



"Y vas a arrimar al de las obras, al que le vas a cobrar, y vas a poner a la policía municipal o mando único a que esté con nosotros (…) Te voy a mandar un enlace, una persona con estudios que nada tienen que ver con nosotros para que le des un trabajo, para que no te mandemos llamar por acá", le indica el emisario al alcalde.



Lo que queremos es que respetes, abunda, porque no es mucho lo que vas a pagar, luego no es ni dinero tuyo es algo de lo que se roban.



Asimismo, exigen al alcalde de ese municipio implementar la policía municipal no el Mando Único.



"Oye bien lo que te digo, los cinco melones que vas a pagar no te van a alcanzar para sacar a tu familia; por las buenas sabes que soy muy amigo, pero por las malas soy muy cab…", advierten al edil.



Como respuesta el alcalde afirma que los cinco millones de pesos no los ganaría ni en tres años de trabajo. "¿Ustedes tienen idea de cuántas son las finanzas del municipio? El sueldo del presidente es de más de 50 mil pesos y lo vamos a reducir a la mitad, vamos a trabajar para la gente, ‘cabrón’", dice Toledo Bustamante antes de que le orden hincarse para amedrentarlo.



"Dile a ese señor que nada más se acuerde, que cuando fui jefe del Sistema Penitenciario a él se le dieron todas las facilidades y yo no lo molesté y que cada quien en lo suyo", expresó Toledo.



El video aparece en la red social de Facebook a nombre de Amadeus Cianni, y se ve al presidente municipal de Mazatepec dialogando inicialmente con un grupo de hombres encapuchados, pero después lo someten y amenazan con matarlo.



"Tírate al suelo porque te voy a chingar, tírate al suelo, dicen los encapuchados". "No traigo nada", responde el edil surgido del Partido Humanista.



Finalmente, el edil agradeció que el grupo delictivo "se ande chingando" a los rateros, extorsionadores y secuestradores, "ese es un trabajo que él ha hecho y la verdad nosotros estamos muy complacidos, dice.



Santiago Mazari es buscado por los gobiernos federal y estatal porque, de acuerdo con las investigaciones oficiales, su influencia delictiva alcanza el norte de Guerrero, Morelos, Puebla y parte del Estado de México.



En las últimas semanas fuerzas castrenses recorrieron los municipios de la zona sur de la entidad en busca de Mazari, también conocido como el "Señor de los caballos". La PGR ofrece 3 millones de pesos a quien ofrezca datos para dar con el paradero de "El Carrete" autor de secuestros, extorsiones y desapariciones de personas.