Eva Cadena denuncia amenazas de muerte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex diputada de Veracruz, Eva Cadena, se dijo víctima de amenazas de muerte por parte de sujetos armados que, el pasado 18 de agosto, interceptaron a su equipo en Las Choapas para enviarle un mensaje intimidatorio.



A través de un comunicado, la ex candidata de Morena en Las Choapas informó que el pasado viernes fue interceptada una unidad de su propiedad, a bordo de la cual viajaban cuatro personas, trabajadores de su empresa, las cuales fueron bajadas del vehículo por dos personas armadas, uno con una pistola y el otro con una escopeta.



"Al bajarlos de la camioneta, los obligaron a quedar tendidos boca abajo mientras uno de los sujetos apuntándoles con el arma les dijo textualmente: ´Díganle a Eva Cadena que estamos esperando que regrese para darle en la m...'", acusó.



Los sujetos armados, según el relato de Cadena, decidieron quitarles sus carteras y teléfonos para huir del lugar a bordo del mismo vehículo propiedad de su empresa, el cual abandonaron horas más tarde al lado de las vías del tren de Las Choapas, cerca del lugar donde fueron emboscados los trabajadores.



"Por este motivo, el mismo día de los hechos se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que se realicen las investigaciones necesarias.



"Quiero resaltar que desde el mes de mayo, he venido denunciando primero el allanamiento a mi domicilio, de donde no se robaron nada, sólo hurgaron entre mis cosas personales; y posteriormente, también he hecho público diversas amenazas de muerte en contra de mi persona y mi familia a través de redes sociales, las cuales he documentado y presentado denuncia puntual en la Fiscalía General del Estado de Veracruz", expuso.



De acuerdo con Cadena existen personas interesadas en "callarla". Aunque ignora los motivos, denuncia que quienes le tendieron una trampa al grabarla y usarla como parte de sus estrategias de campaña, parecen no estar satisfechas con el daño que han logrado en su contra y ahora quisieran desaparecerla físicamente.



"Esta última amenaza en contra de mi persona y de personas cercanas a mí, es la más grave y directa. Por ese motivo, me presentaré nuevamente ante la Fiscalía de Veracruz en los próximos días, para solicitar que se me informe el avance de la denuncia interpuesta el viernes 18 de los corrientes, y de las que anteriormente he presentado, a fin de exigir a la autoridad dar con el paradero de quienes amenazan mi vida", expresó.



Exigió al gobierno de Veracruz dar con los responsables de estos hechos.