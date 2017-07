Dos heridos por incendio en ducto de Pemex en Hidalgo

HIDALGO(SUN)

Dos lesionados, entre ellos una niña de 10 años de edad quien acompañaba a sus padres presuntamente a "ordeñar" una toma clandestina, fue el saldo de un incendio en un ducto de Pemex, localizado en la comunidad de Paxtepec en Santiago Tulantepec.



Alrededor de las 14:30 horas se reportó un fuerte incendio en unos terrenos en la zona arbolada y al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y de la Coordinación de Seguridad, quienes informaron sobre la toma clandestina, además de detectar una camioneta tipo pick up incinerada.



Las llamas alcanzaron hasta 20 metros de altura, sin embargo, al encontrarse en una zona de cultivos y arbolada no se reportó ningún núcleo de población en riesgo. No obstante, se montó un operativo de búsqueda ya que se había informado sobre la presencia de varias personas en el lugar quienes habían resultado lesionadas.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad en el estado, elementos de la policía municipal de Tulantepec encontraron entonces a una familia, presuntamente los responsables del robo de combustible.



Se informó que el padre y la hija presentaban quemaduras, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Tulancingo donde ingresó un hombre de 46 años de edad identificado con las iniciales F.O.C de 46 años de edad, con quemaduras por fuego directo en el 27% de su cuerpo. Así como una niña de 10 años, con 5% de quemaduras, por lo cual no requirió hospitalización.



En el lugar trabajaron cuerpos de emergencia para tratar de controlar el fuego.



Cabe destacar que del 5 de septiembre del 2016 al 30 de junio del 2017, elementos de seguridad han realizado el decomiso de 775 mil 376 litros de combustible robado en 370 operativos, además de asegurar 438 unidades y 49 delincuentes.