Ex presidente Luis Echeverría se encuentra estable, asegura su abogado

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El ex presidente Luis Echeverría Álvarez está totalmente estable aseguró su abogado Juan Velázquez quien dijo que al visitarlo por la mañana “lo encontré sentado en su cama leyendo el periódico”.



“Lo internaron ayer en la tarde por un problema recurrente de afectación en los pulmones esto ocurre por los climas de calor, frío y lluvia, lo internan, lo estabilizan y luego dan de alta”,

Comentó que al visitar Echeverría Álvarez “lo encontré totalmente estable, como cualquier paciente tiene en la nariz una mascarilla de oxígeno pero estaba bien, sentado en su cama y leyendo el periódico”.



Juan Velázquez dijo que el ex presidente permanecerá unos días más en el centro médico “porque no tiene caso internarlo con sus afectaciones y sacarlo sin que esté al 100”.



Agregó que esta situación no lo alarma dado que Luis Echeverría tiene 96 años y cuando hay cambios bruscos de temperatura sus pulmones lo resienten.



“De alguna forma cuando el clima comienza a cambiar así de manera tan brusca, la historia se repite, no es algo de todos los días pero sí de estos climas”.