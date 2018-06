Karime Macías vivía entre el lujo

(El Universal)

Karime Macías siempre se desarrolló en un ambiente de alta sociedad, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y proveniente de una familia de clase media alta.



Su padre Antonio Macías Yazegey fue un empresario destacado dentro de la élite porteña, hasta que cometió un fraude a Banamex en 1993 y fue encarcelado; posteriormente en 2004 se desempeñó como tesorero de la campaña de Fidel Herrera Beltrán y durante su mandato, como responsable de diversos proyectos estatales como el Parque Industrial y Tecnológico Puerto México en Coatzacoalcos.



Y además, la suerte le sonrió en el 2009, ya que en ese año se ganó "el gordo" de la Lotería Nacional; un premio por 50 millones de pesos del sorteo celebrado el 31 de diciembre. Su madre María Virginia Yazmín Tubilla Letayf siempre formó parte de las damas de alta sociedad de Coatzacoalcos.



Incluso, se sabe por información del registro público en Estados Unidos que la mamá de Karime posee una mansión en el fraccionamiento The Woodlans a las afueras de Houston, Texas, con un valor estimado de 500 mil dólares.



Ahora, tanto Karime como sus padres enfrentan una serie de acusaciones, que incluso llevaron a Virginia Tubilla a solicitar un amparo ante cualquier orden de aprehensión de la Fiscalía de Veracruz, el cual se resolvió en contra, el pasado 6 de junio, por lo que no hay ningún impedimento legal para detenerla.



Según algunas versiones periodísticas, los padres de Karime Macías, se encuentran refugiados en Chiapas, en un rancho que forma parte de las muchas propiedades que tienen.



El arribo al poder



Javier Duarte de Ochoa tomó posesión del gobierno del estado el 1 de diciembre de 2010; sucedió en el cargo a Fidel Herrera Beltrán, su padrino político y quien se hizo cargo de él, luego de la muerte de su padre, durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.



Un año después de su llegada al poder, Karime Macías comenzó a mostrar ciertas "excentricidades", como utilizar vehículos oficiales del gobierno del estado para trasladarse a la Ciudad de México a hacer compras.



Asimismo, de acuerdo con ex integrantes del círculo cercano del padre de Karime Macías, quienes pidieron el anonimato al hablar con El Universal, la ex primera dama del estado estuvo viviendo cerca de un año en Houston, Texas, por cuestiones de seguridad; ya que la situación de inseguridad en Veracruz, durante los dos primeros años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa llegó a niveles insospechados.



Y es ahí en donde Macías de Duarte empezó a mostrar su gusto por el lujo y la ropa de marca, ya que según versiones periodísticas, en agosto de 2011 en el centro comercial Galleria realizó compras por 37 mil 373 dólares en la tienda Neiman Marcus.



Días después, en la Ciudad de México firmó diversos vouchers en las tiendas Hermes y Max Mara por un monto de 165 mil pesos.



Pero su padre no se quedó atrás y era común ver en Coatzacoalcos a un impresionante equipo de seguridad del gobierno del estado que lo acompañaba a todas partes; siempre dejando constancia que era "El Suegro del Gobernador".



Incluso para festejar su cumpleaños en 2013 celebró un evento en el exclusivo hotel Terranova de Coatzacoalcos, con diversos grupos musicales que amenizaron la velada para cerca de 300 invitados, de todos los niveles:



políticos, empresarios, amigos y miembros de la élite porteña, quienes acudieron al festín.