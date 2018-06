México seguirá brindando cobijo y protección a quienes lo busquen, afirma Presidencia

(El Universal)

México jamás estará de acuerdo en que se separen a los niños de sus padres, seguirá siendo una nación abierta a quienes buscan “cobijo y protección”, afirmó Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República.



En conferencia de prensa sobre los avances en materia laboral, Sánchez Hernández expresó que en México se respeta a los migrantes, por lo que envío su solidaridad a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, países de donde proviene la mayoría de los migrantes en Estados Unidos.



“Somos un País que respetamos a migrantes, que sigue siendo un lugar para reconstruir vidas, para que sepan que pueden ser recibidas con los brazos abiertos, entendemos muy bien el fenómeno migratorio, la más amplia solidaridad y la ayuda consular que se les pueda brindar”, enfatizó.



Recordó que a través de la red de 50 consulados que tiene México en el país norteamericano, no sólo se brindará protección a los connacionales, sino que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció dar asistencia a dichos gobiernos para la atención de su población más vulnerable.



Destacó que la Secretaría de Gobernación anunció en días pasados que otorgará el CURP provisional a los migrantes para que sin importar su condición migratoria gocen de los derechos y libertades que establece la Constitución mexicana.



“Tenemos la firme vocación de que seguiremos siendo una nación abierta. Para quienes buscan cobijo y protección así como tierra fértil, no se está de acuerdo, ni se estará jamás de acuerdo en que se separen a los niños de sus padres. Desde México enviamos el mensaje de respeto a derechos humanos y a quienes aspiran a tener una vida mejor”, subrayó.



Cuestionado sobre el proceso electoral, el vocero de la Presidencia aseguró que el gobierno aceptará el resultado de las elecciones del primero de julio. “Desde luego que sí la respuesta es afirmativa, contundente sí, además para fortuna de los mexicanos la constitución no establece como requisito en un proceso democrático la aceptación o no del resultado por parte del gobierno”.