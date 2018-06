Hospitalizan a Luis Echeverría, ex presidente de México

(El Universal)

Luis Echeverría Álvarez, ex presidente de México, permanece internado en el Hospital ABC de Observatorio, informaron a EL UNIVERSAL sin detallar el parte médico de quien fuera mandatario de 1970 a 1976.



Las medidas de seguridad en torno al ex presidente se reforzaron en la unidad médica, de tal manera que sólo los familiares pueden conocer a detalle la evolución de Echeverría al proporcionar una clave.



El 15 de enero reportaron en redes sociales la supuesta muerte de Echeverría Álvarez, sin embargo familiares y amigos cercanos desmintieron la noticia.



Entonces, su abogado Juan Velázquez informó a este diario que el ex mandatario gozaba de una salud envidiable y había sido ingresado al hospital para combatir un cuadro gripal y prevenir alguna complicación respiratoria.